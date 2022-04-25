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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تحفيز الاستثمار لتأمين مصادر الطاقة المتجددة ضرورة

صدى البلد

قال النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه مع تشجيع أي استثمارات أجنبية في مصر، من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو، والاستفادة من الخبرات الخارجية.

وأشار النائب أحمد فرغلي، في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، إلى أن وجود استثمارات إماراتية في مجال الطاقة المتجددة شئ جيد في مجمله، لكن يجب أن تعلن الحكومة عن شكل هذا التعاون وتفاصيله.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، على أهمية تأمين مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، التي تعتمد عليها مصر في عملية التنمية بما فيها التوسع في طاقة الرياح لتوليد الكهرباء خلال الآونة الاخيرة خطوة قوية لتعزيز مصادر الطاقة في مصر.

مصادر الطاقة المتجددة

كان رئيس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن عن حوافز للاستثمار فى الطاقة المتجددة وشراكات بين القطاع الخاص بمصر والإمارات.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فرص التعاون الواعدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوطين صناعة المعدات الخاصة بالطاقات المتجددة، ووجود استعداد جاد من جانب القطاع الخاص المصري للدخول في شراكات في هذا المجال.

صادر الطاقة المتجددة مجلس النواب معدلات النمو النائب أحمد فرغلي طاقة الرياح

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