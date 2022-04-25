تامر عبد المنعم: حمو بيكا يسيء للفن.. وبيني وبين محمد فؤاد محاكم

قال الفنان تامر عبد المنعم، إن مطرب المهرجانات حمو بيكا يسيء للفن المصري بما يقدمه، مضيفا:" انا ضد الفن الهابط والأسلوب الركيك".

وأضاف تامر عبد المنعم في حواره مع الإعلامية رغدة شلهوب، في برنامج "سابع سما" المذاع على قناة " النهار "، :" لكن أنا ضد منع احد، وانا معرفش حمو بيكا ".

وقاطعته رغدة شلهوب قائلة:" حمو بيكا قالك نظف قلبك من الغل اللي فيه"، ورد ساخرا:" هجيب مسحوق غسيل وسوف أنظف قلبي من الغل حاضر ".

وعن علاقته بالفنان محمد فؤاد، قال تامر عبد المنعم :" هناك مشاكل شخصية بيني وبين الفنان محمد فؤاد".

وتابع تامر عبد المنعم :" محمد فؤاد مطرب كبير، وبيني وبينه محاكم وهناك بعض الأمور لا يمكن حلها إلا عن طريق المحاكم".