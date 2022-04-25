"الديهي" يكشف عن تداعيات استحواذ إيلون ماسك على منصة "تويتر"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن استحواذ إيلون ماسك على منصة "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، وهو تطبيق عبارة عن نتاج تفكير عقلي، وليس نتيجة ثورة في باطن الأرض، مشددًا على ان الموضوع ليس مجرد شراء أسهم.



وأضاف "نشأت الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن ما يتلو شراء إيلوم ماسك لـ "تويتر" سيكون مهم وعلينا أن ننتبه لكون الموضوع مرتبط بالسياسة، فماسك حينما يكتب اسم شركة سيصعد سهمها في السماء، وعندما يقلب على شركة أخرى سيهبط سهمها لسابع أرض، فهذا الأمر ليس للتسالي والحكايات، وإنما للتأثير في اقتصادات الشركات والدول.

وتابع نشأت الديهي، أننا علينا من الآن أن نستعد لكوننا لدينا حسابات على منصة ستكون وسيلة ناجعة لتحقيق أهداف كثيرة للأصدقاء والاعداء وللأرباح والخسائر، ولا بد من دراسة آثار ذلك وكيف يستخدمها في تسويق مشروعاته وتشجيع أسهم للصعود، وكيف يمكن أن نتصدى لهذا ونمنع آثاره.





