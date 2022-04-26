مسرحية على بابا والأربعين حرامي يوميا في عيد الفطر على مسرح البالون

تستضيف قاعة صلاح جاهين على مسرح البالون طوال أيام عيد الفطر المبارك مسرحية علي بابا والأربعين حرامي تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة و اشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي من إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة المخرج عبد المنعم محمد مدير عام الفرقة.

مسرحية على بابا والأربعين حرامى أشعار محمد الزناتى ألحان محمد رؤوف توزيع موسيقى كرم صفوت ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزى بكار إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف.



مع كوكبة متميز من لاعبى العرائس العرض أداء حركى عماد عبد العظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور، محمد فوزى بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل"، وأداء صوتى " هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوى، عماد عبد العظيم، حسن الشريف"، أداء صوتى لشخصية على بابا إهداء من الفنان محمد الصاوي

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