للحماية من السيول.. إنشاء سد أم البارد بوسط سيناء بطول 250 مترًا

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، أن هناك استثمارات بقيمة 120 مليون جنيه خاصة بمشروعات الموارد المائية والري في محافظة شمال سيناء، معظمها اقيمت بهدف الحماية من اخطار السيول بوسط سيناء، وتخزين المياه للاستفادة منها في الزراعة وإنشاء المزارع السمكية. مشيرا إلي أن سد أم البارد آخر المشروعات التي أقيمت بمركز نخل بوسط سيناء للحماية من اخطار السيول

بطول ٢٥٠ مترا



وأشارت المهندسة، مايسة محمد محمود، مدير عام الادارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، الي ان سد ام البارد بقرية التمد، بطول ٢٥٠ مترًا وارتفاع ٧ أمتار وسعته التخزينية ٣ ملايين متر مكعب من المياه، وتم انشاءه بتكلفة ١٨ مليون جنيه.

لفتت المهندسة مايسه محمود، الي ان السد بيقوم بحماية المنطقة من اخطار السيول القادمة من جنوب سيناء، حتي لا تصب في وادي العريش، وذلك للاستفادة من تلك المياه في الزراعة والمزارع السمكية.