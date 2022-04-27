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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب حسام عاشور: حزمة الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية عنوان للجمهورية الجديدة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

وصف النائب حسام عاشور ، حزمة القرارات  التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مساء أمس الثلاثاء ، بأنها تاريخية وعنوان الجمهورية الجديدة التى ستكون بمثابة انطلاقة نحو المستقبل بأسس قوية قائمة على المشاركة البناءة بين الموطن ومؤسسات الدولة.

وقال النائب حسام عاشور فى بيان صحفى له إن الرئيس وجه رسالة طمأنة للشعب عندما قال " الوطن أقوى مما يتصور المتربصين به وأغنى مما يظن المشككين فيه، ومصرنا قادرة على تخطى الصعاب ، وأننا حولنا التحديات إلى فرص ، وأن مصر الجديدة دولة ديمقراطية تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية.

كما أشاد  عضو مجلس النواب ، بقرارات الرئيس السيسي بشأن دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، مؤكدا أن هذه القرارات ستسهم قطعًا في خفض نسب البطالة، وتنمية الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس من أجل تعزيز وتوطين الصناعات محليًا ، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وسيؤدي حتمًا إلى الاكتفاء الذاتي بمنتجات محلية بمواصفات عالمية.

يشار إلى أنه قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة تكليفات للحكومة خلال مشاركته مساء الثلاثاء في حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء.

حفل إفطار الأسرة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعة الوطنية الاقتصاد الوطني البطالة

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