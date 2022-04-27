جبر: نحن على أعتاب مرحلة جديدة من المشاركة السياسية والكل مدعو لها

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على حفل إفطار الأسرة المصرية قائلاً: "يدل على أننا قادمون على مرحلة جديدة تحتوي على جميع أنواع المسئوليات .. الوطن يحتوينا جميعاً .. والكل مطالب بالمشاركة خلال الفترة القادمة".

وأضاف كرم جبر خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، قائلاً: "لو شوفنا الحاضرين في حفل الإفطار هنتأكد تماماً إننا على أعتاب مرحلة جديدة من المشاركة السياسية .. والكل مدعو لهذه المشاركة".

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لإجراء حوار سياسي، معقباً: "الأهم من هذا الحوار السياسي، هو أن ما يترتب عليه يجب أن يُعرض على رئيس الجمهورية، ثم يؤخذ مساره إلى البرلمان حتى تُصدر عنه تشريعات".

وتابع كرم جبر قائلاً: "الإصلاحات القادمة متبقاش مجرد مؤتمرات تُعقد ويصدر عنها ندوات وحكم ومواعظ كما تعودنا في المؤتمرات السابقة .. المؤتمر السياسي سيعقد خلال هذه المرة بتشريعات إصلاحات حقيقية، وقوانين تُرسخ هذه الإصلاحات في المستقبل".

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أجندة الحوار السياسي قائلاً: "سيكون على أجندته موضوعات مهمة جداً .. مثل النظر إلى الدستور مع تعديلات تتوافر تتناسب مع الجمهورية الجديدة".