أستراليا: نشر قوات صينية في جزر سليمان "مرجح جدا"

قالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، اليوم الأربعاء، إنه ”من المرجح جدًّا“ أن ترسل الصين قوات إلى جزر سليمان بعد توقيع اتفاق أمني مثير للجدل مع الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وأعلنت جزر سليمان وبكين، الثلاثاء الماضي، توقيع اتفاقية أمنية مبهمة؛ ما أثار مخاوف الولايات المتحدة وأستراليا، المجاورة للأرخبيل، من توسيع النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادئ.

وردا على سؤال عن ما إذا كان من الممكن أن تطلب الصين إرسال قوات إلى جزر سليمان خلال العام المقبل، قالت وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز لإذاعة ”4بي سي“ إن ذلك ”مرجح جداً“.

وأوضحت أنه ”من المرجح أن يكون هذا هو الطريق الذي تسلكه الصين في منطقة المحيط الهادئ“.

وحاول رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري طمأنة واشنطن وكانبيرا إلى أن الاتفاق مع الصين لا يشمل إقامة قاعدة عسكرية، لكنه لم ينشر النسخة النهائية للاتفاق.

وكانت نسخة من مسودة الاتفاق سربت الشهر الماضي وسببت صدمة في أستراليا لتضمّنها مقترحات تجيز نشر قوات من الشرطة والبحرية الصينية في الأرخبيل.

وتابعت أندروز ”من الواضح أن بكين تدرك جيدا أننا في خضم حملة انتخابات فدرالية الآن“ موضحة ”نحن نتحدث عن تدخل سياسي وهو يتخذ أشكالا عديدة“.

وقبل أيام، اتهم وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون الصين بدفع رشاوى لإبرام صفقات دولية، لكنه امتنع عن القول إن الفساد أدى دورًا في الاتفاق الأمني المثير للجدل الذي وقعته بكين أخيرا مع جزر سليمان، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال داتون لشبكة سكاي نيوز أستراليا إن ”الصينيين لا يتعاملون وفق قواعدنا“.

وأوضح ”إذا نظرت إلى ما حدث في أفريقيا، تم دفع رشاوى“ مضيفا ”لن نكون قادرين على التنافس في ظل هذا النوع من الممارسات. لدينا قيم، لدينا دولة قانون ونحن نحترمها“.

وتابع الوزير ”في الحقيقة، الصين تغيرت“، مشيرًا إلى أن ”تصرفات الصين العدوانية جدّا في تدخلها الخارجي واستعدادها لدفع رشاوى للتغلب على الدول الأخرى لإبرام صفقات: هذه هي حقيقة الصين الحديثة“.

وردا على سؤال ”ما إذا كان يعتقد أن الصين فعلت الشيء نفسه مع جزر سليمان التي أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاقية أمنية مبهمة مع بكين، رفض داتون التعليق.