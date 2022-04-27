الأردن يعلن فتح باب استيراد الليمون

قال وزير الزراعة الأردني ، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، إن الوزارة فتحت باب استيراد الليمون من عدة دول اعتبارا من يوم الاثنين الماضي.

وبين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن فتح باب الاستيراد يأتي للحفاظ على توفر الليمون خلال الأيام المقبلة بالجودة والكمية المناسبة، مشيرا إلى أن ارتفاع سعره خلال الفترة الحالية جاء نتيجة انخفاض إنتاجية السوق المحلي من الليمون.

ودعا الراغبين بالاستيراد إلى التقدم بطلبات الاستيراد من خلال الخدمة الإلكترونية أو عبر خدمة الجمهور في مبنى الوزارة، مبينا أن الأردن فتح باب استيراد الليمون من عدة دول وستكون نسبة الاستيراد الأكبر من دولة فلسطين.

وأكد أن الليمون سيشهد انخفاضا ملموسا في سعره خلال الأسابيع المقبلة، وأن الوزارة مستمرة بدراسة حاجة السوق المحلي من المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد متابعة المحاصيل الأقل إنتاجية في الأردن، إذ سيكون لها الأولوية في الزراعة، خاصة بحوضي السرحان والحماد.

وتشهد الأسواق الأردنية ارتفاعا ملحوظاً في سعر الليمون، إذ تجاوز السعر الأدنى لكيلوجرام الليمون الدينار، بينما لامس السعر الأعلى دينارين.

وبحسب رصد وكالة (بترا) لأسعار الليمون الواردة للسوق المركزي منذ بداية شهر رمضان، سجل الليمون ارتفاعاً ملحوظا في سعره مقارنة بأول اسبوعين من شهر رمضان، إذ كان سعره يتراوح بين 40 إلى 80 قرشا للكيلوجرام، بينما بدأ سعره بالارتفاع منذ بداية الأسبوع الثالث من شهر رمضان ليتجاوز الدينار.