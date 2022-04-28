كلوب: أبقينا هجوم فياريال هادئ والتأهل لم يحسم بعد

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته بفوز الفريق أمام فياريال في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا بهدفين علي ملعب انفيلد .

واكد كلوب في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن أداء لاعبي ليفربول كان جيد و ساهم في إبقاء لاعبي فياريال هادئين وهو الأمر الذي كان مطلوب .

واضاف أن المباراة لم تحسم بعد خاصة وأن مهاجميهم جيرارد سيعود للفريق المباراة المقبله وهو ما سيزيد من قوه الفريق .

وتابع أن المباراة. كان رائعه مشددا أن فريق فياريال متميز في الهجمات المرتدة ولكن لاعبي ليفربول سيطروا علي الموقف .