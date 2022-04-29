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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال لقائه بوزيرة الصحة..

سفير القاهرة بجوبا: مصر مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لجنوب السودان

السفير المصري في
السفير المصري في جوبا يلتقي وزيرة الصحة بجنوب السودان

التقى السفير "معتز مصطفى عبد القادر"، سفير مصر لدى جنوب السودان، وزيرة الصحة "يولاندا أويل دينج" حيث استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.


قدم السفير المصري التهنئة لوزيرة الصحة بمناسبة توليها منصبها الجديد، مؤكداً توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم لجنوب السودان، لمساعدتها على مواجهة التحديات الإنسانية التي تمر بها

كما استعرض أهم الجهود التي تبذلها مصر لدعم القطاع الصحي في البلاد، من خلال المركز الطبي المصري في "جوبا" والقوافل الطبية المصرية التي تقدم الخدمات العلاجية لأبناء جنوب السودان، وخاصة خارج العاصمة "جوبا"، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الطبية التي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن الإسهام في بناء قدرات الكفاءات الجنوب سودانية في مجال التمريض وإدارة المستشفيات من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمنح الدراسية لأبناء جنوب السودان.


من جانبها، أكدت "دينج" تقديرها الكبير للدعم الذي تقدمه مصر لمختلف القطاعات الجنوب سودانية، وفي مقدمتها قطاع الصحة، معربة عن تطلعها لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال، حيث بحث الجانبان سبل تعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة في هذا الإطار، بالإضافة إلى أهم مشروعات التعاون في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تأهيل مركزين طبيين في مدينتي "بور"، و"أكون" على غرار المركز الطبي المصري في جوبا، وإطلاق مشروع مكافحة الملاريا في جنوب السودان والذي سيتم تنفيذه بتمويل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كما أعربت الوزيرة خلال اللقاء عن تطلعها إلى زيارة القاهرة في أقرب وقت ممكن.

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