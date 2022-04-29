عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اجتهدوا الليلة| عالم أزهري: علامة قبول صيام رمضان المداومة على الطاعات ..فيديو

الشيخ سعيد عامر
الشيخ سعيد عامر

بين الشيخ سعيد عامر، العالم الأزهري رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، علامة قبول صيام رمضان، قائلا إن السلف كانوا يرددون دعاء "اللهم تقبل منا رمضان" لمدة 6 أشهر بعد انتهاء الشهر الكريم، حتى يتقبل الله الأعمال الصالحة التي قاموا بها، وباقي العام كانوا يرددون "اللهم بلغنا رمضان".

علامة قبول صيام رمضان

وأشار "عامر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الجمعة، إلى أن من كان مقصرا في شهر رمضان مازال أمامه فرصة حيث إن الليلة هى ختام الليالي الوترية، ويجب أن نجتهد فيها بالعبادة والطاعة والصدقات وقضاء حوائج الناس.

وأوضح رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، أن علامة قبول صيام رمضان والأعمال الصالحة هو المداومة على الأعمال الخيرة والطاعات.

القرآن في شهر رمضان

وأوضح الشيخ عبد الرحمن السديس خلال خطبة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن الإحسان في استقبال الشهر الفضيل يكون من خلال التوبة النَّصُوح، والتعفف الرَّبُوح عن سفاسف الأمور الجَنُوح، وبِرُوحِ تُقًى وتَوبَةِ الصِّدْقِ فالتّأخير إغَوَاءُ والذّنْبُ دَاهِيَة ذَلَّتْ بِهِ أُمَـمٌ واحْتلَّهَا الدَّاءُ.

وتابع:  وأن يجعلوا لِلجَوَارِحِ زِمَامًا من العقل والنُّهَى، ورَقِيبًا من الورع والتُّقَى، حفظًا للصِّيَامْ عن النَّقص والانْثِلامْ، ولا يتحقق ذلك إلا بصوم الجوارح عن الموبقات والفوادح، وعفَّة اللسان عن اللغو والهذيان، وحفظ الكَلام عن الكِلام، وغضِّ البصر عن الحرام، وكبح الأقدام عن قبيح الإقدام.

وأضاف :  وبسْط نَدى الكَفْ، والتورُّع عن الأذى والكَفْ، والضراعة إلى الله بقلوب وَجِلَةٍ نقيَّة، وطَويَّاتٍ على صادق التوبة والإخلاص والتوحيد مطوية.
وأشار إلى أن جبريل عليه السلام كان يدارس نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان، وصح عنه صلوات الله وسلاَمه عليه أنه قال:"الصِّيَام والقرآن يَشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصِّيام: أي ربِّ مَنَعْتُه الطعام والشهوة فشفّعْني فيه، ويقول القرآن منعته النّوم بالليل فشفّعْنِي فيه فيشفعان"،  فما أعظمه من شهر اغْدَوْدَقَت فيه أصول الِمنَن، واخْضَوْضَرَت فيه قلوب النازعين إلى أزكى سَنَن . 
وأوصى بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان يخصه من الأعمال الصالحة ما لا يخص به غيره من؛ الذكر، والاستغفار، وتلاوة القرآن، والصدقة، والإحسان، وهنا يذَكِّر بفضل الصدقة على المحتاجين والمعسرين.

وأكد أن رمضان فرصة للتغيير للأفضل من الذات إلى شتى المجالات، وسانحة لاعتصام الأمة بالكتاب والسنة، ونبذ الخلافات والصراعات، والعمل بِجِدٍّ للخروج من الأزمات؛ وتعزيز بوارق الأمل في التهدئة والتهادن، والاتفاق والاصلاح، ووقف الحروب ووضع السلاح، وإحلال الأمن والسلام، والتفرغ للبناء والنماء والاعمار، ولفتة للقنوات الإعلامية ومواقع التواصل بمراعاة حرمة الشهر الكريم.

علامة قبول صيام رمضان ازهر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الدكتور سعيد عامر صباحك مصري ختام الليالي الوترية التأسي بالنبي في رمضان الأحسان التوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

غلق تطبيق نبض بمصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

زكاة الفطر 2022 .. مقدارها وخطأ يجعلها مرفوضة احذره

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021-2022

ترشيحاتنا

رسميا.. فتح طريق السويس - القاهرة أمام السيارات الملاكي والأتوبيسات

بآلاف الدولارات.. سعر غير متوقع لإطلالة درة في أحدث جلسة تصوير

روسيا: لسنا ملزمين بالتعاون مع المحكمة الجنائية بشأن جرائم الحرب في أوكرانيا

رامز جلال يتغزل فى ميساء مغربى: عود البطل

حسن العدل: أحب البيت في رمضان وغيره وأكون وسط الكتب والقراءة.. فيديو

نتيجة لرفع أسعار خدماتها.. نتفليكس تُسرِح موظفيها بعد إلغاء 200 ألف اشتراك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

ذكرى ميلاد شحاتة أبو كف..كيف تسبب ناجي العلي في اتهام نور الشريف بخيانة الوطن؟

فيديو

فك أسر الغارمين.. هدايا الرئيس السيسي للمصريين في العيد.. فيديو جراف

عمرو مصطفى يكشف وصية والدته له وسر غضبه من عمرو دياب

كارثة| حواوشي بخلطة كراتين البيض يملأ معدة المصريين

فيلم أحمد حلمي بـ 40 جنيها.. الثقافة تجذب الجمهور للسينما في العيد

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ