تبدأ من 45 جنيهًا للكيلو.. ارتفاع أسعار الملوحة بسوهاج .. وتاجر: الإقبال عالي جدًا| فيديو

"الأسعار زادت عن السنة اللي فاتت بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وده طبعًا حسب الأنواع، لأن كل نوع وله جودته وسعره المناسب للجودة دي، وكل مواطن يشتري اللي يناسبه ذوقه وظروفه المادية"، بهذه الكلمات بدأ إبراهيم فؤاد، أحد تجار الأسماك المُملحة بمحافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد.

وأوضح تاجر الأسماك المُملحة بسوهاج، أن الأسعار زادت عن العام الماضي بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، حسب الأنواع، مُشيرًا إلى أن مُزامنة شم النسيم لعيد الفطر المُبارك، أحد أكبر اسباب زيادة أسعار الملوحة والرنجة والفسيخ.

وكان بيان الأسعار لدى تاجر الأسماك المُملحة الذي أجرى معه "صدى البلد" حوارًا مُفصلاً عن الموسم، كالأتي:

1- كيلو ملوحة مخلية 130 جنيهًا.

2- كيلو أسماك ملوحة 120 جنيهًا.

3- كيلو الرنجة 45 جنيهًا.

4- كيلو طحينة خام 60 جنيهًا.

"إقبال الناس السنة دي كبير جدًا على شراء الملوحة والرنجة غير السنوات اللي فاتت خالص.. يمكن عشان شم النسيم وعيد الفطر جايين في توقيت واحد والفرق بينهم أيام قليلة.. كمان دلوقتي بتنوع يعني تلاقي سفرة اول أيام العيد دي عليها تونة على رنجة على ملوحة على سمك مشوي"، هكذا أخذ يروي إبراهيم فؤاد، وجهة نظره في إقبال المواطنين على شراء الأسماك المُملحة هذا العام.

وأكد أن إقبال المواطنين على شراء الأسماك المُملحة بمختلف أنواعها هذا العام، كبير جدًا، رغم ارتفاع أسعارها عن العام الماضي، ويظن أن السبب في هذا الاقبال هو تزامن شم النسيم مع عيد الفطر المبارك، ما جعل توافد الأقباط والمسلمين سويًا على محال الأسماك المُملحة، للشراء.

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