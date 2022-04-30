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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج اليوم السبت 30- 4- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الأبراج
الأبراج

يفضل الكثير من الأشخاص متابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج، لذا تكشف خبير الأبراج ماغي فرح أبرز توقعات الأبراج اليوم السبت 30- 4- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .


#الحمل


مهنياً: يدعمك الحظ في خياراتك وتوجهاتك، قد يتعلق الأمر بشغل مركز جديد أو الانتقال إلى موقع آخر أو تغيير مكان الاقامة أو قلب صفحة من حياتك.
عاطفيا: أنت بحاجة إلى التفكير واتخاذ القرار الصحيح، حتى لا تتعرض للخسارة والندم، فالتأجيل والخوف لن يفيدك وإنما قد يزيد الأمر سوءاً بينك وبين الشريك.
صحياً: عليك الحذر من تقلبات الطقس كي لا تتعرض لبعض الأمراض الموسمية، كذلك أنت بحاجة إلى تنظيم وقتك فالسفر لمسافات طويلة باستمرار يؤثر في صحتك كثيراً، لذا كن حذرا.


#الثور


مهنياً: على الرغم من كثرة الأعمال باستطاعتك احراز تقدم والتفوق في حقل اختصاصك شرط التحضير المسبق.
عاطفياً: تعيش علاقة عاطفية جديدة ومميزة، فكن حذرا حتى لا تبدد مشاعرك وعواطفك في الاتجاه غير الصحيح، وتمتع بالذكاء الذي يجعلك تخوض هذه التجربة بشكل مميز.
صحياً: عليك أن تهتم أكثر بصحتك وتلتزم بممارسة الرياضة يومياً، وحاول اتباع نظام صحي جيد، حتى لا تصاب بالسمنة.


#الجوزاء


مهنياً: تكثر المسؤوليات والأعباء، وتتزامن لتسبب لك الإرهاق والارتباك، نظّم وقتك جيداً، وتجنّب الخصام والجدال كلياً، ولا تخالف التعليمات والقوانين.
عاطفياً: يتغير سيناريو معين لمصلحتك أو تتابع قصة رومانسية مثيرة للمشاعر، وتبدو سعيداً بما تفعل.
صحياً: تعاكسك الظروف في لحظة معينة، الأمر الذي يسبب لك الحزن أو الغضب، كن هادئاً ولا تنفعل.


#السرطان


مهنياً: ركز اهتمامك على إنجاز مهامك، ولا سيما أن زملاءك يميلون إلى التعاون معك. 
عاطفياً: تؤدي عاطفتك الجياشة دوراً إيجابياً في تعزيز علاقتك بالحبيب وتعميقها أكثر فأكثرٍ.
صحياً: تعيش يوماً متعثراً وحافلاً بالعلاقات المتوترة، فتكاد لا تجد السلام الذي تبحث عنه، ما يسبب لك الأرق أو الكآبة.


#الاسد 


مهنياً: تتبنّى وجهة نظر جديدة مريحة، ويتيح لك الزملاء فسحة من الحرّية وقدرة على تحقيق بعض المشاريع.
عاطفياً: كن على تواصل دائم وحوار منفتح مع الحبيب، وحاول أن تتفهم مشاعره وأن تخفف قدر الإمكان من همومه وقلقه. 
صحياً: نوبات الصداع التي تصاب بها بين حين وآخر غالباً ما يكون مصدرها التوترات العصبية.


#العذراء 


مهنياً: تسير الأمور في لحظة صعبة بعكس تمنياتك، حذار الجدال ولا تتورط في النزاعات، وابق على الحياد تفادياً للفشل، هدئ من روعك ولا تتذمر.
عاطفياً: تفرح بقضية تخص الأولاد أو تذهب الى علاقة عاطفية جديدة ملؤها العشق والأحاسيس الرومانسية كأنك عاشق للمرة الأولى.
صحياً: تجد نفسك أمام ظروف مربكة وتحزنك بعض الأخبار المتعلقة بشخص عزيز على قلبك يعاني وضعاً صحياً حرجاً.


#الميزان


مهنياً: تتقدّم بخطى ثابتة ونظرة واعية الى الامام، لا يناسبك الهدوء فأنت تملّ بسرعة، فلا عجب اذا سارعت لتنشيط الأوضاع وتوسيع التحرّك.
عاطفياً: تتحرر من القيود السابقة، فأنت الآن فعلاً حرّ طليق، وتساهم الظروف في تلطيف الأجواء وتحسين النتائج.
صحياً: تمر بيوم صحي متقلب وتكون نفسيتك غير مرتاحة نظراً إلى بعض الأمور التي تواجهها.
#العقرب 
مهنياً: تتلقى عروضاً مهمة وتعيش أجواء مهنية جيدة، وتشعر انك قادر على التصرف والحركة واتخاذ القرار، وتتحمس لتغيير في توجهاتك وتطلعاتك.
عاطفياً: الواجبات تجاه الشريك كثيرة ومتطلبة بعض الشي، ولكن الوقت ضيق لا يسمح باللهو، لذا نظم وقتك وخصص الجزء الذي يستحقه الشريك منك.
صحياً: إذا كنت تشعر بين الحين والآخر بأن حركتك بطيئة وقدرتك ضعيفة، فقد يكون السبب نقصاً في الفيتامينات أو الحديد في جسمك.


#القوس

مهنياً: إحذر المشكلات المهنية، أنت تشعر بضغوط، لكنك قد لا تنجح في تحديد سببها، حافظ على مشاعرك لنفسك، ولا تعرّض نفسك لحكم الآخرين عليك.
عاطفياً: تجد عند الشريك مزيداً من الدفء والحنان الذي تحتاج إليه اليوم، واستفد من طيبته لئلا تدفع الثمن لاحقاً.
صحياً: العقاقير التي تتناولها للتخلص من بعض آلام الظهر مفيدة، لكن عليك القيام أيضاً ببعض التمارين الرياضية.


#الجدي 

مهنياً: تلمس ابتداء من اليوم أكثر من أي وقت مضى التحسّن والتطوّر على نحو كبير، لذلك أشجعك على التحرّك بجرأة من دون تردد.
عاطفياً: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.
صحياً: تكثر الكتب والمجلات العلمية التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة، لا بأس من الاطلاع عليها.


#الدلو


مهنياً: ابتعد عن المشاكل قدر المستطاع ولا تبعثر طاقاتك، لكن لا بد من الاشارة الى ان هذا اليوم جيد يتيح لك فرصاً مالية ويوفر حدساً مهماً في هذا المجال.
عاطفياً: تبدو مبلبل الأفكار والمزاج ومتردّداً وغير قادر على ضبط الأمور، وتنتابك مشاعر وأفكار سلبية تعكر صفو العلاقة وتدفع الشريك إلى النفور منك.
صحياً: راعِ ظروفك الصحية وحاول أن تطردها وأن تعيد الى نفسك الثقة، وإلا فقدت التوازن.


#الحوت


مهنياً: لا تتسرّع في خوض مغامرة مهنية قبل أن تتأكد من دقة معلوماتك ومن النتائج المتوخاة لئلا تتحمل عاقبة الأمور وحدك. 
عاطفياً: الحبيب ينتظر إشارة منك منذ وقت، لا تتردد في الإفصاح عن مشاعرك له وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية بينكما.
صحياً: استعض عن العشاء الدسم بعشاء خفيف قوامه الخضروات والأعشاب، وتناول الفاكهة المساعدة على التهضيم.

الابراج اليوم السرطان الخضروات توقعات ممارسة الرياضة الأبراج

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