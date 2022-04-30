عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشهد ختام الدورة الرمضانية لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، اليوم ، ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة ، بحضور اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس مجلس أمناء المركز ، الدكتور سيد حُزين وكيل الشباب والرياضة بالقاهرة ، شريف منصور المدير التنفيذي للمركز.

في كلمته ، قدم وزير الشباب والرياضة ، التهنئة لجموع المصريين والسيد الرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك ، متمنيًا أن يعيده الله علي الجميع بخير واليمن والبركات.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي أن مركز التنمية الشبابية بالجزيرة نموذج يحتذي به ، وذلك في ظل إهتمام الدولة الكبير بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن القيادة السياسية قد وجهت بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصري.

وشهدت الدورة الرمضانية لكرة القدم لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة ، والتي اُقيمت خلال الفترة من 15-27 إبريل الجاري ؛ إقامة 201 مباراة ، بمشاركة 67 فريق ، وتضمن حفل ختام الدورة ، مجموعة من العروض الرياضية والفنية والغنائية لأبناء مركز التنمية الشبابية بالجزيرة ، وتوزيع الجوائز علي الفائزين بالدورة.

الدورة الرمضانية عيد الفطر وزير الشباب الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر من دار الإفتاء .. إعلان نتيجة رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

موعد عيد الفطر 2022 فلكيا وشرعا..دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر شوال

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

دولة إسلامية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

فضل آخر ليلة في رمضان..أسرار عظيمة يغفل عنها الكثيرون لسه الفرصة قدامك

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

النائب العام: إحالة المتهم بالتعدي على فرد أمن في المقطم للمحاكمة العاجلة

ترشيحاتنا

أعداء.. أحمد موسى : مصر تتسع للجميع ماعدا الاخوان الذين قتلوا أبناءنا|فيديو

خبير اقتصادي: متوقع زيادة الاستثمار في المشروعات الخضراء لـ60 تريليونًا خلال 2022

كورونا يثير مخاوف الصحة العالمية|ماذا فعلت الصين للحد من الوباء بعيد العمال

إختصاصات مجلس إدارة المناطق الاستثمارية طبقا للقانون .. تعرف عليها

"وثائقية" .. الحلقة الأخيرة من الاختيار٣ برؤية الكاتب الصحفي أحمد الدريني

المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.. عقوبات رادعة لمكافحة الإتجار بالبشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليوود؟

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

فيديو

العتق من النار.. ماذا يحدث في آخر ليلة من رمضان؟ |فيديوجراف

ينافس الجونة.. لماذا غضب فنانون من مهرجان المزاريطة السينمائي؟.. وساويرس: «معزمنيش»

نهاية لم يتوقعوها .. غلق قناة مكملين وطرد طاقم العمل من تركيا

كيف هددت روسيا بريطانيا بالنووي بشكل صريح عبر تليفزيونها الرسمي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

اﻟﻤﺰﻳﺪ