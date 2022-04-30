وزير الرياضة يشهد ختام الدورة الرمضانية لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، اليوم ، ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة ، بحضور اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس مجلس أمناء المركز ، الدكتور سيد حُزين وكيل الشباب والرياضة بالقاهرة ، شريف منصور المدير التنفيذي للمركز.

في كلمته ، قدم وزير الشباب والرياضة ، التهنئة لجموع المصريين والسيد الرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك ، متمنيًا أن يعيده الله علي الجميع بخير واليمن والبركات.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي أن مركز التنمية الشبابية بالجزيرة نموذج يحتذي به ، وذلك في ظل إهتمام الدولة الكبير بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن القيادة السياسية قد وجهت بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصري.

وشهدت الدورة الرمضانية لكرة القدم لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة ، والتي اُقيمت خلال الفترة من 15-27 إبريل الجاري ؛ إقامة 201 مباراة ، بمشاركة 67 فريق ، وتضمن حفل ختام الدورة ، مجموعة من العروض الرياضية والفنية والغنائية لأبناء مركز التنمية الشبابية بالجزيرة ، وتوزيع الجوائز علي الفائزين بالدورة.