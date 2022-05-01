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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم الأنيميشن The Bad Guys يتصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي

The Bad Guys
The Bad Guys

تصدر فيلم الأنيميشن The Bad Guys شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي محققا 16 مليون دولار، ليصل مجموع إيراداته في البوكس أوفيس إلى حوالي 45 مليون دولار. 

 

فيما حقق فيلم الأنيميشن The Bad Guys إيرادات على مستوى العالم بلغت 119  مليون دولار متفوقا على جميع الأعمال المنافسة معه في السينمات.

 

فيلم The Bad Guys هو عمل رسوم متحركة مليء بأحداث المغامرة والجريمة والمواقف الكوميدية، حول مجموعة من الحيوانات التي عرض عنها تصرفاتها الشريرة لكنهم يحاولون تصحيح المفاهيم المغلوطة عنهم. 

 

وتفوق فيلم The Bad Guys على Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore from داخل البوكس أوفيس الأمريكي، الذي بلغت إيراداته على مستوى العالم حوالي 330 مليون دولار.

 

واجه الجزء الثالث من سلسلة أفلام Fantastic Beasts أزمة أثناء طرحه في سوق العرض الصينية بسبب احتواء قصته على مشاهد عن علاقة مثلية بين اثنين من أبطاله. 

 

وحذفت الرقابة في الصين المشاهد ذات العلاقة بالمثلية، قبل طرح العمل في السينمات، وأوضحت شركة ورانر بروس أنه تمت إزالة 6 ثوان فقط من وقت التشغيل البالغ 142 دقيقة. 

 

لأول مرة أشارت سلسلة أفلام Fantastic Beasts إلى وجود علاقة مثلية بين دامبلدور الذي يلعب دوره جود لو، وجريندوالد الذي يلعب دوره مادس ميكلسن بعد جوني ديب. 

 

لم تشر أي قصص سابقا للمؤلفة جي كي رولينج عن طبيعة النشاط الجنسي لشخصية دامبلدور حتى تم التعبير عنها بوضوح في الجزء الجديد من Fantastic Beasts.

 

وقبلت شركة وارنر بروس بحدف الصين للست ثواني الخاصة بالعلاقة المثلية، خاصة أنها لا تؤثر في مسار أحداث الفيلم. 

The Bad Guys البوكس اوفيس إيرادات السينما Fantastic Beasts Arts Entertainment

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