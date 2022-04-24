عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم الأنيميشن The Bad Guys يكتسح شباك التذاكر بعد يومين عرض

بوستر فيلم The Bad
بوستر فيلم The Bad Guys

اكتسح فيلم الأنيميشن The Bad Guys شباك التذاكر المحلي الأمريكي والعالمي بعد طرحه يوم 22 أبريل الجاري في السينمات لينافس العديد من الأعمال القوية. 

 

حقق فيلم The Bad Guys في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 8 مليون دولار خلال يومين، فيما وصلت إيراداته عالميا إلى حوالي 61 مليون دولار. 

 

فيلم The Bad Guys هو عمل رسوم متحركة مليء بأحداث المغامرة والجريمة والمواقف الكوميدية، حول مجموعة من الحيوانات التي عرض عنها تصرفاتها الشريرة لكنهم يحاولون تصحيح المفاهيم المغلوطة عنهم. 

وتفوق فيلم The Bad Guys على Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore from داخل البوكس أوفيس الأمريكي، الذي بلغت إيراداته على مستوى العالم حوالي 208 مليون دولار في أسبوع عرضه الثاني.

 

من المتوقع أن يحقق فيلم The Bad Guys في نهاية العطلة الحالية حوالي 87 مليون دولار.

 

واجه الجزء الثالث من سلسلة أفلام Fantastic Beasts أزمة أثناء طرحه في سوق العرض الصينية بسبب احتواء قصته على مشاهد عن علاقة مثلية بين اثنين من أبطاله. 

 

وحذفت الرقابة في الصين المشاهد ذات العلاقة بالمثلية، قبل طرح العمل في السينمات، وأوضحت شركة ورانر بروس أنه تمت إزالة 6 ثوان فقط من وقت التشغيل البالغ 142 دقيقة. 

 

لأول مرة أشارت سلسلة أفلام Fantastic Beasts إلى وجود علاقة مثلية بين دامبلدور الذي يلعب دوره جود لو، وجريندوالد الذي يلعب دوره مادس ميكلسن بعد جوني ديب. 

 

لم تشر أي قصص سابقا للمؤلفة جي كي رولينج عن طبيعة النشاط الجنسي لشخصية دامبلدور حتى تم التعبير عنها بوضوح في الجزء الجديد من Fantastic Beasts.

 

وقبلت شركة وارنر بروس بحدف الصين للست ثواني الخاصة بالعلاقة المثلية، خاصة أنها لا تؤثر في مسار أحداث الفيلم. 

The Bad Guys أفلام أنيميشن البوكس اوفيس إيرادات السينما Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس.. صور

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

مش وجاهة إعلامية.. فرج عامر: مباراة مصر والسنغال ستعاد وتجميد مصطفى غربال

صندوق النقد الدولي تشيد بحزم الحماية الاجتماعية|ماذا فعلت الحكومة بعد الحرب الأوكرانية؟

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

ترشيحاتنا

208 آلاف فدان إجمالي المساحة المزروعة من القمح بالفيوم.. بزيادة 10%

محمد صلاح يصنع وروبرتسون يسجل.. ليفربول يتقدم علي إيفرتون بالهدف الأول

سامسونج تطلق منتجات جديدة مُعاد تدويرها في اليوم العالمي للأرض

عواصف وتوهج .. الشمس مستمرة في إنتاج رياح شديدة

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 شخصا في حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس.. صور

السلطات الليبية تحبط هجرة غير شرعية من 541 شخصا إلى أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

فيديو

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

ميكنة التبرعات.. وداعاً صناديق جمع المساعدات بالمساجد

رأي أيمن سلامة في ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وإيناس الدغيدي.. فيديوجراف

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ