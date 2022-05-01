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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جنود روس ينهبون قطعا أثرية عمرها 2300 عام من متحف أوكراني.. صور

جنود روس
جنود روس

نهب جنود روس ذهبا أثريا أثناء محاصرتهم لطاقم متحف أوكراني تحت تهديد السلاح.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، قاد مجموعة من الجنود الروس العاملين بالمتحف الأوكراني بشبه جزيرة القرم  تحت تهديد السلاح يوم الجمعة الماضي، وذلك للاستيلاء على التحف الذهبية الثمينة.

وأفادت الصحيفة بأنه بعد فحص آلاف من أثمن كنوز المتحف بالقفازات والملاقط الواقية ، أخذ الروس 198 قطعة اثرية معهم.

جنود روس

بينما قام الموظفون الشجعان بإخفاء القطع الذهبية الموضوعة بالمتحف التي يبلغ عمرها 2300 عام بما في ذلك “تاج” في قبو مظلم.

قالت ليلى إبراهيموفا، موظفة بالمتحف "لقد أخفينا كل شيء لكنهم عثروا عليه بطريقة ما".

قطعة اثرية من المتحف

فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه عندما صوب الجنود بنادقهم نحو موظفي المتحف وأصروا على اصطحابهم إلى القبو، لكن الموظفين رفضوا، لكن المدير الجديد الذي عينه الجيش الروسي للمتحف قاد الجنود إلى الذهب الذي لا يقدر بثمن.

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