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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جونياس: الفوز على الجونة يعيد الانتصارات والروح لـ بيراميدز

صدى البلد

قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، إنه سعيد للغاية بالفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف وحصد ثلاث نقاط غالية في مباراة صعبة على ملعب صعب وخارج الأرض، مشددا على أن الشوط الأول كان صعبا، في ظل لعب الجونة بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي، إضافة إلى عدم التعامل الجيد مع الكرات الطولية، ولكن في النهاية تطور الأداء كثيرا في الشوط الثاني ونجح في الفوز.

وأوضح أن الفريق اجتهد بشدة وقدم مواجهة قوية للغاية وكان الأحق بالانتصار وحصد الثلاث نقاط خاصة وأنه كان الأكثر خطورة وصاحب العديد من الفرص الكبيرة، موضحا أنه لا يتحدث عن وعود بشأن المنافسة على الدوري ولكن المتاح حاليا هو اللعب بكل قوة في جميع المباريات والتركيز على حصد ٣ نقاط في كل مواجهة بهدف التقدم خطوة خطوة في المسابقة وفي جدول الترتيب.

وأشار إلى أنه هنأ لاعبي الفريق على الفوز والانتصار والروح والمجهود المميز في لقاء الجونة، ولكن من الضروري التركيز في المواجهات المقبلة في ظل وجود مباريات غاية في الصعوبة بشكل متتالي ولابد من الفوز فيها ومواصلة المشوار حتى النهاية.

بيراميدز الدوري اليونان المدير الفني الشوط الثاني

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