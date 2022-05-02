احتفالا بالعيد.. أهل الخير يوزعون الملابس علي أهالي عين شمس مجانا

في لفته جميلة من أهل الخير بمنطقة عين شمس، وزع مجموعة من الشباب الملابس على المحتاجين من أهالي المنطقة بطريقة منظمة يخيروهم فيما يحتاجوه من المتوفر لديهم.

وقال رامي، أحد أعضاء الفريق المتطوع لتنظيم المعرض الخاص بالملابس المقدمة للمحتاجين، أنهم نظموا المعض منذ حوالي سنتين، ويتوفر لديهم ملابس جديدة واخرى مستعملة تم تطهيرها وكيها بطرق تناسب المحتاجين.

وتابع، أنهم يسعوا لتوفير ملابس للأسر المحتاجة بشكل كبير من خلال البحث عن حالاتهم المادية، كما يتوفر لديهم بالمعرض تشكيلات متنوعة من البناطيل والبلوزات وغيرها تناسب أعمار مختلفة من مرحلة الطفولة وحتى ملابس الشباب.

ويحلموا باستمرار المعرض طوال أيام العام لمساعدة المحتاجين، وتعميمه في كل مناطق ومحافظات مصر لتوفير الدعم لأهلنا المحتاجين.