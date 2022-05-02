شيخ الأزهر يهنئ قيادات المملكة العربية السعودية بعيد الفطر المبارك

تلقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اتصالاً هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، حملّ خلاله نقل أصدق التهاني والتبريكات القلبية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده لأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام1443هـ.

شيخ الأزهر يهنئ السعودية بـ عيد الفطر المبارك

ودعا الإمام الأكبر المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات وأن يديم على المملكة تقدمها واستقرارها، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يديم على المملكة وقيادتها الرشيدة نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة والمملكة وجميع بلاد المسلمين ترفل بلباس العز والتمكين ودوام الأمن والعافية.

كما هنأ فضيلته الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بهذه المناسبة العزيزة سائلًا الله له دوام التوفيق والسداد.

من جانبه، شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شيخ الأزهر على مشاعره الصادقة تجاه بلده الثاني المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، مؤكدًا أن هذا الشعور تجاه القيادة الحكيمة وما تقوم به من أعمال جليلة لخدمة الإسلام هو محل تقدير من فضيلته الذي نكن له كل محبة وتقدير ونعتز بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين الذين يمثلان عمقًا استراتيجيا للأمتين العربية والإسلامية.

وزير الإسلامية يهنيء قيادات المملكة بـ عيد الفطر المبارك



من جانبه، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أسمى التهاني وأصدق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1443هــ، سائلًا الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة عليهما أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة وهما يرفلان بأتم الصحة والعافية، وبلادنا العزيزة تنعم بالأمن والاستقرار والخير والبركة.

وقال الوزير " آل الشيخ " : إننا إذ نهنئ القيادة والوطن والأمة بهذه المناسبة العظيمة، فإننا نشكر الله تعالى أن منّ علينا وعلى المسلمين بإتمام صيام هذا الشهر المبارك، كما نسأله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم ، منوهاً معاليه بدعم القيادة الرشيدة لأعمال وبرامج الوزارة المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك والذي ساهم في تحقيق إنجازات وأعمال مباركة قدمتها الوزارة داخل المملكة وخارجها في إطار رسالتها السامية في خدمة بيوت الله والعناية بها ونشر الدعوة القائمة على الوسطية والاعتدال.



وأشاد الوزير آل الشيخ بالجهود العظيمة التي بذلتها حكومة المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة الحثيثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تقديم كل التسهيلات وتوفير جميع الخدمات للمعتمرين والزوار الذين وصلوا من كل أنحاء العالم لأداء هذه الشعيرة العظيمة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه، سائلاً الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما وأن يزيدهما توفيقاً وتسديداً في مل مافيه خدمة الإسلام والمسلمين.

وفي ختام تصريحه سأل الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يكلأهما برعايته ويبارك في عمرهما وعملهما، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وسائر بااد المسلمين.