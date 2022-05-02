السيسي: 7 سنوات أذكر الجماعة بـأهل الشر علشان يتراجعوا عنه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان حريصا ذكر الجماعة الإرهابية في كل البيانات ووصفهم بـ «أهل الشر»، متابعا : «خلال الـ 7 سنوات أذكرهم بـ أهل الشر علشان يتراجعوا عن الشر».

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أحداث مسلسل «الاختيار 3»، قائلا:«ربنا يكفينا شر أهل الشر وبقول للمصريين خلي بالكوا من بلادكم وكل سنة وأنتم طيبين»، متابعا:«كل موقف ومشهد حصل في المسلسل حقيقة ومفيش كلمة واحدة كذب».



وقال الرئيس السيسي خلال مشاركته في احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء بقاعة المنارة: «حتى البيان اتكتب ولكن كتير من الناس مش واخدين بالهم ومش مصدقين، اني مستعد من أجل الحقيقة و الصدق والأمانة حتى لا تشوه ما عمله المصريين في 2013، وحاولنا نحل المسألة بدون أي صدام ولكن للأسف التشويه والشائعات لحد دلوقتي.

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية أبناء الشهداء، : «والله والله والله كنا حريصين على عدم حدوث تصادم..واللي أتسجل واتصور في المسلسل هو الحقيقة"، متابعا: «أنا بقول لأهالي الشهداء أوعوا تفتكروا أن أولادكم وأباءكم سقطوا في معركة طغيان..لا..نحن لم نعتد على أحد..وكل ما حدث في المسلسلات حقيقة وتم نقله بكل شفافية ولم نرغب في حدوث تصادم».

وتابع الرئيس السيسي: ربنا يكفينا أهل الشر وأقول للمصريين كل سنة وانتم طيبين وخلوا بالكم من بلادكم، وكنت حريص انه مايكونش فيه كلمة كدب واحدة».