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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنت العيد والعيدية.. ليفربول يغازل محمد صلاح بمناسبة عيد الفطر

محمد صلاح
محمد صلاح

وجه نادي ليفربول الإنجليزي، تهنئة خاصة للفرعون المصري محمد صلاح بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بمغازلة “مو صلاح” علي الطريقة المصرية.

 

ونشر نادي ليفربول، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، صورة لمحمد صلاح خلال مران الفريق، وكتب عليها: «عارف العيد والعيدية أنت الاتنين».

صلاح يحتل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 22 هدفا، كما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة الكُتاب الرياضيين لعام 2022.

وتعتبر جائزة رابطة الكتاب الإنجليز هي الجائزة الثانية التي يحصل عليها محمد صلاح، حيث سبق له حصدها فى عام 2018.

صلاح عادل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي فاز بها مرتين قبل.

اقترب محمد صلاح من رقم الفرنسي تيري هنري الذي حصل على جائزة رابطة الكتاب الإنجليز 3 مرات.

ومن المقرر أن يتسلم محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب الرياضيين، في حفل سيقام يوم 5 مايو المقبل.

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أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم:

يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن الثنائي سون هيونج مين لاعب توتنهام وكريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد اللذان يتواجدان في المركز الثاني.

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.

ولعب محمد صلاح مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كانت أمام تشيلسي “النهائي”، وسجل ركلة ترجيح، ساهمت في تتويج فريقه باللقب الأول له هذا الموسم 2021 - 2022.

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