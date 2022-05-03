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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دانيال جوردو: نسعى للفوز بالسوبر الإفريقي.. ودوافعنا كبيرة لتحقيق اللقب

صدى البلد

أكد دانيال جوردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إن الفريق يخوض معسكر الإعداد الحالي بالمغرب بهدف التجانس قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي وبطولة كأس الكؤوس في النيجر مايو الجاري.

وأوضح دانيال: «فضلت خوض معسكر إعداد متكامل ليكون اللاعبون أكثر تركيزًا خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى معرفة الكثير عن اللاعبين وتأهيلهم نفسيًّا وبدنيًّا قبل خوض المنافسات الإفريقية».

وأضاف أن فريق رجال يد الأهلي يمتلك العديد من الأجيال المختلفة، وأن هناك عناصر الخبرات إلى جانب الشباب والصاعدين، وجميعهم يملكون تجارب دولية من خلال المنتخبات الوطنية المختلفة بين المنتخب الأول والشباب.

وأكمل أن الفريق يتطور وتحسن على كافة المستويات، وهذا ما يعمل عليه الجهاز الفني مع اللاعبين منذ وصوله للقاهرة وخلال معسكر المغرب الحالي.

وشدد المدير الفني لـ«رجال يد الأهلي»، على أن الفريق لديه طموحات كبيرة في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس، وأنه يحتاج إلى الوقت والدعم لتحقيق البطولات المحلية والإفريقية لإسعاد الجماهير.

 

دانيال جوردو النادي الأهلي السوبر الإفريقي بطولة كأس الكؤوس رجال يد الأهلي

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