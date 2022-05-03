حفل تكريم لطلاب مدرسة حفظة القرآن الكريم بشمال سيناء

نظمت مدرسة الرحمن الرحيم لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لمؤسسة الرحمن الرحيم للخير والتنمية بشمال سيناء ، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب المدرسة، والتي تضم 1050 طالب وطالبة، حيث تم توزيع جوائز الفائزين بالمسابقة الثقافية وجوائز مسابقه الموهوبين من طلاب المدرسة.

وقام المحافظ ، و النواب بعمل جولة ميدانية داخل مبني المؤسسة والاطلاع على الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة ، اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة . محافظ شمال سيناء، واللواء الدكتور محمد الزملوط. محافظ الوادى الجديد.

ارتفاع الأسعار

أشاد محافظ شمال سيناء ، والنواب بدور المؤسسة في تنمية المجتمع السيناوي ودورها في المساهمة في التخفيف عن معاناة الأهالي من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال معرض السلع الغذائية ومبادرة دعم اللحوم بأسعار مناسبة ومعرض الملابس والأدوات المدرسية .

كما أشادوا، بدور مدرسة القرآن الكريم ، لما تقدمه المدرسة من الارتقاء بمستوى الطلاب في جميع المجالات إلي جانب حفظ القرآن الكريم.



وطالب المحافظ، بأن يكون للمؤسسة أفرع أخري في باقي مراكز المحافظة ، وقام طلاب المدرسة بتقديم هدية تذكارية لمحافظ شمال سيناء تقديراً لجهود في تنمية سيناء.