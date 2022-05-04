محمد ثروت يتحدث عن دوره في مسلسل دايما عامر .. فيديو

قال الفنان محمد ثروت إن خلال تصوير مسلسل دايما عامر حدث شئ بالصدفة بعد تصوير 3 أيام من المسلسل، مشيرا إلى أنه كان قد قام بغناء أغنية داخل المسلسل، وإذا بـ مخرج المسلسل مجدي الهواري يقوم بإخراج هاتفه لي ورأيت مدرس قام بعمل مثل ما قام به في المسلسل.

وأضاف "ثروت" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه شعر بالسعادة بسبب أنه قام بدور المدرس في المسلسل بالشكل الحقيقي.

وتابع الفنان محمد ثروت أن دوره في مسلسل دايما عامر كان عبارة عن مدرس يريد توصيل المعلومة إلى الطلبة بأي طريقة ممكنة ومن أجل ذلك فإنه قام بعمل أغنيتين للطلبة.

وأشار إلى أن تصوير عملين في نفس التوقيت كان شئ شاق وغير سهل بسبب أن كل شخصية تختلف عن الأخري، متابعا أنه قام بعمل دور مدرس وهذا الدور لم يقم به من قبل.