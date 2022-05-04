محمد ثروت: شخصية شكيب في مسلسل فاتن أمل حربي كانت تحديا كبيرا.. فيديو

قال الفنان محمد ثروت إن دور شخصية شكيب في مسلسل فاتن أمل حربي كانت تحديا كبيرا بالنسبة له عكس دوره السابق راضي عبد التواب المحامي.

وأضاف "ثروت" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن السيناريو الخاص بمسلسل فاتن أمل حربي كان متضمنا لقوانين كثيرة للأحوال الشخصية ويجب أن تقال جميع هذه القوانين بالترتيب.

مسلسل فاتن أمل حربي كان تحديا كبيرا بالنسبة لي

وتابع الفنان محمد ثروت أنه كان ذهب إلى محكمة دنانير من أول ساعات الصبح حتى تنتهي المحكمة من العمل لعدة أيام لمشاهدة ماذا يحدث داخل المحكمة ليتقن الدور.

وأشار إلى أن شخصية شكيب الذي كانت موجودة في مسلسل فاتن أمل حربي هو متواجدة في الحقيقة في جميع المجتمع وهو المحامي الذي يقوم برفع قضايا نفقة أو يجري ورا إخطار ولا يتعدى تلك الاختصاصات، موضحا أن يوقر جميع السادة المحامين.