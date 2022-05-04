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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة في شنطة سفر.. كشف لغز مقتل سائق توك توك بـ 6أكتوبر

جثة
جثة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص "سائق توك توك" داخل شنطة سفر مقتولاً ومكبل اليدين والقدمين مع وجود لاصق على فمه بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر في الجيزة، حيث تبين أن عاطلين وراء ارتكاب الجريمة وأمكن ضبطهما.

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تفاصيل مقتل سائق توك توك في الجيزة

البداية كانت بتلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على حقيبة سفر ملقاة بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن الحقيبة بداخلها جثة "حازم م" في منتصف العقد الثاني من عمره، يعمل سائق توك توك، به آثار خنق ومكبل اليدين والقدمين ووجود لاصق علي فمه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الجريمة عاطلين بهدف سرقة التوك توك ملك المجني عليه حيث استوقفاه بزعم توصيلهما واستدرجاه داخل شقة بعقار بحجة مساعدتهما في إنزال بعض قطع الأثاث المنزلي ثم تعدوا عليه بالخنق والضرب بسلاح أبيض وشومه ووضعاه داخل ملاية في شنطة سفر وتخلصوا من الجثة بمحل العثور عليها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهما واقتيادهما إلي ديوان القسم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه وتم بارشادهما القبض علي عاملين سيئا النية قام الجناة ببيع المركبة لهما، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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