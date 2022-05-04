في يوم المرور العالمي.. لغز حوادث الطرق بين السرعة والانشغال

مرفق المرور.. يعد واحدا من أهم المرافق في كافة الدول، والذي أقر مؤتمر جنيف في عام 1969 ، ومن ثم جامعة الدول العربية في عام 1972، يوم الرابع من مايو يوما عالميا وعربيا للمرور، ليعد منذ هذا العام مؤتمرا سنويا تحتفل فيه الدول بالسلامة المرورية، ويتم التذكرة خلاله بأخطار حوادث الطرق التي تسفر عن وقوع العديد من الضحايا بشكل سنوي.

وأُطلق اليوم العالمي للمرور، تعزيزا لمفاهيم السلامة المرورية، والتي يُشكل عدم إتباعها الخطورة الحقيقية على الطرق، وتهدف السلامة المرورية بمفهومها إلي تبني خطط وبرامج ولوائح وإجراءات ليس للحد فقط من الحوادث المرورية وإنما أيضا لمحاولة منعها، وذلك في إطار سلامة المواطن والممتلكات والأمن بشكل عام.

القيادة على الطرق

السلامة المرورية

حوادث الطرق في مصر

أخبار حوادث الطرق اليوم

وتتمثل السلامة المرورية في عدة عناصر، ومحاور أهمها هي الطريق والمركبة والعنصر البشري، وهو المثلث الذي يمثل صورة القيادة على الطرق، ويأتي على رأسه العنصر البشري والذي يمثل أهم عناصر المثلث، والواجب توافر عنصر التركيز فيه وعدم الإنشغال بغير القيادة والطريق، مع سلامة حواسه، وإحساسه بمسئولية الفعل "القيادة" وعدم الإستهتار بها.

أيضا هناك بعض الوسائل المتعلقة بالسلامة المرورية الخاصة بالعنصر البشري ، والواجب توافرها خلال عملية القيادة على الطرق للحد من حوادث المرور، وهي ضرورة إستخدام حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف المحمول، أو الأكل والشرب على الطرق، لا سيما مراعاة العناية والتركيز على حياته وحياة الآخرين وعدم تعريض حياتهم للخطر، سواء بالمضايقة أو إعاقة الطريق.

القيادة على الطرق

قواعد المرور في مصر

إرشادات القيادة الآمنة في مصر

قواعد القيادة على الطرق السريعة

ويتوجب على قائد المركبة التأكد جيدا من سلامة إطارات السيارة، لا سيما المصابيح ومستوى الإضاءة، والمرايا العاكسة، ومساحات الأمطار، وأجهزة الفرامل، مع التأكيد على وجود وسائل الأمان والتي تتمثل في الإطار الاحتياطي وطفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس، مع إجراء فحص دوري للمركبة للتأكد من سلامتها.

سلامة إطارات السيارة

آداب المرور في مصر

مسافات الأمان على الطرق

السرعات القانونية وأولية المرور

وتُعد مسافات الأمان واحدة من أهم العناصر التي يجب التركيز عليها، حيث يتوجب على قائد المركبة ترك مسافة بينه وبين المركبة التى أمامه تكون كافية لتمكنه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة وعليه أن يتنبه لإشارات قائدها وعلى قائد المركبة الأمامية ألا يستعمل الفرامل فجأة بغير موجب قوى.

وفي حالات التقابل على الطرق، فأنه على كل قائد مركبة عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الإتجاه المضاد أن يقترب بقدر الإمكان من الحافة اليمنى فى إتجاه المرور الذى يسلكه بحيث يترك مسافة جانبية كافية شاغرة على يساره وإذا لم يتيسر ترك هذه المسافة بسب وجود عقبة أو مستعملين آخرين للطريق وجب عليه تهدئة السرعة بل والتوقف عند اللزوم إلى حين مرور مستعملى الطريق المقابلين فى الإتجاه المضاد.

أما في حالات التخطي، فيكون التخطى من اليسار دائما ولا يجوز إلا لمن يمكنه الرؤية الواضحة الكاملة وبعد التأكد من عدم وجود أى عائق أو خطورة من المرور المضاد أثناء كل عملية التخطى حتى إتمامها، وعلى كل قائد مركبة قبل إجراء عملية التخطى مراعاة عدم وجود أى قائد يتبعه شرع فى تخطيه أو أعطى تحذيرا يفيد رغبته فى التخطى، وأيضا أن قائد المركبة الذى يتقدمه فى نفس مساره لم يعطه تحذيرا يفيد رغبته فى التخطى، وأن يكون مسار الطريق الذى يوشك أن يسلكه واضح الرؤية تماما حتى لا يعوق حركة المرور المقابل من الإتجاه المضاد أو يعرضها للخطر آخذا فى الإعتبار الفرق بين سرعة مركبته أثناء التخطى وسرعة مستعملى الطريق الذى يحاول تخطيهم.

ويتوجب على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف.

وفي التقاطعات، فعلى قائد المركبة القادم من طريق فرعى ويتأهب للدخول فى طريق رئيسى أو من طريق غير مرصوف للدخول فى طريق معبد أن يقف حتى يسمح أولا بمرور المركبات القادمة على هذا الطريق ولا يبدأ فى الدخول إلا بعد تأكده من عدم تعريض المرور فيه للخطر.

وتكون أولوية المرور فى تقاطعات الطرق حين يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو علامات المرور للمركبات التى دخلت فعلا فى التقاطع، وللمركبات القادمة من طريق رئيسى يتقاطع بطريق فرعى، وللمركبات القادمة من اليمين أيا كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية، وللسيارات بالنسبة إلى غيرها من المركبات، والمركبات المسيرة على الخطوط الحديدية لها أولوية بالنسبة لغيرها من أنواع المركبات، وعربات الركوب ودراجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطئ .

السرعات القانونية

قواعد المرور للمشاه

سلوك قائد المركبة تجاه المشاه

وعلى المشاة السير على الأرصفة وعند وجودها يحظر عليهم السير فى نهر الطريق أو فى الأماكن المخصصة لسير الدراجات، وفي حالة عدم وجود أرصفة فيكون سير المشاة فى أقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لإتجاه مرورهم ومع ذلك يجوز أن يكون سيرهم فى أقصى يمين إتجاه السير بعد تأكدهم من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم.

وعند سيرهم فى الطريق خارج المدن فعليهم إلتزام أقصى حافة الطريق المقابلة لإتجاه سيرهم وأن يكونوا فرادى الواحد خلف الآخر كلما أمكن ذلك ويستثنى من ذلك مواكب المشاة المصرح بتسييرها فيكون سيرها فى أقصى الحافة اليمنى من نهر الطريق فى إتجاة حركة المرور ويسرى ذلك إذا كان أحد المشاة يدفع أمامه دراجة أو أية أشياء أخرى، وعلى قائدى المركبة إلا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة وعلى جوانب الطريق بل وكذلك الذين يسيرون فى نهر الطريق وعليهم عند اللزوم التوقف لتجنب إزعاج أى من مستعملى الطريق.

مسافات الامان

ويتوجب أيضا على قائد المركبة أن يهدئ من سرعتها قبل دخوله ممرا خاصا للمشاة محددا بعلامات على سطح الطريق وينظم المرور عنده بواسطة إشارات ضوئية أو رجل مرور فإذا كان الطريق مغلقا أمامه فعليه أن يتوقف قبل الممر وعند فتح الطريق له بعد ذلك عليه الإنتظار قبل بدء السير حتى يتم إخلاء الممر من المشاة اللذين بدأوا العبور قبل فتح الممر لمرور المركبات

وحذرت وزارة الداخلية من خلال دليل لإرشادات المرور والقيادة على الطرق، من الحوادث، في إشارة منها لضرورة الإلتزام بقواعد وآداب المرور، والتأكد من سلامة المركبة، لا سيما التركيز في القيادة فقط، والحفاظ على مسافات الآمان، واستعمال الإرشادات الضوئية وحزام الأمان، وتجنب استخدام الأضواء المبهرة.

وفي النهاية وعلى مدار السنوات الواحدة تلو الأخرى، نُفذت العديد من المبادرات الإقليمية والعالمية في إطار السلامة على الطرق، وساعدت منظمة الصحة العالمية والتقارير والتوصيات العالمية في الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، لا سيما إعتماد العديد من التوصيات لتحسين السلامة على الطرق في العالم والوقاية من حوادث الطرق.