عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكاية جريمة في نهاية رمضان.. لماذا قتل جامع القمامة طالب القاهرة؟

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة مقتل طالب على يد جاره "جامع القمامة" بمدينة 15 مايو جنوب القاهرة، بسبب خلافات على ركنة سيارة.

وصرحت النيابة العامة في القاهرة، بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية وأسباب الوفاة، حيث شرحت التحريات والتقارير وفاة المجني عليه متأثرا بإصابته بنزيف داخلي في المخ وكسر في الجمجمة.

محمود عزت والتخابر مع داعش.. أجندة أحكام جنايات أمن الدولة بعد العيد

في يوم المرور العالمي.. لغز حوادث الطرق بين السرعة والانشغال

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، التفاصيل الكاملة في حادث مقتل طالب على يد جاره الي وقع في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم. بمدينة 15 مايو.

تفاصيل مقتل طالب على يد جامع قمامة في القاهرة

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، ملابسات الواقعة حيث تبين أن المتهم يعمل جامع قمامة والمجني عليه طالب، جيران في ذات العقار بمدينة 15 مايو جنوب القاهرة.

وتبين من التحريات، أن المتهم صدم سيارة والد المجني عليه أ م بسيارته الربع نقل أثناء تواجدها أمام العقار محل سكنهم، وخرج والد المجني عليه لمعاتبته فقام المتهم بدفعه حتى سقط على الأرض، وخرج المجني عليه يلوم المتهم مدافعا عن والده.

ضربه على راسه بـ الشومة

نشبت مشادة بين المجني عليه والمتهم أمام العقار، وخرج شقيق المجني عليه إلي الشارع فقام والده بإبعاده وفي ذات الوقت كان المتهم قد استهل عصا خشبية "شومة" وقام بضرب المجني عليه على رأسه فسقط مغشيا عليه في الحال.

وفي هذه الأثناء حاول المتهم بضرب المجني عليه مرة أخرى إلا أن شقيقه تدخل لإنقاذه وحصل على ضربة أخرى بالشومة أدت إلي إصابته بخلع في كتفه.

وقال والد الطالب أمام الأجهزة الأمنية، أن المتهم قام بصدم سيارته حال تواجدها أمام العقار محل سكنهم في مدينة 15 مايو، وحال سؤاله عن ذلك قال له المتهم متركنش العربية هنا تاني.

وأضاف والد المجني عليه، قام المتهم بدفعه حتى سقط على الأرض، وفي هذه الأثناء خرج نجله من العقار وعاتب المتهم على قيامه بدفع والده، إلا أن المتهم استخدم شومة وضربه على رأسه فسقط مغشيا عليه.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في القاهرة، أفاد بوصول شاب إلي مستشفى القصر العيني مصابا بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، وبعد مرور ساعات وإجراء عملية جراحية توفي متأثرا بإصابته، وعلى الفور شكلت مديرية أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية أن المجني عليه طالب ومقيم مدينة 15 مايو، ونشبت بينه وبين المتهم مشادة بسبب ركنة سيارة والد الأول، فقام على إثرها المتهم بضربه على رأسه مستخدما شومة.

القاهرة مديرية امن القاهرة شهر رمضان مقتل طالب طالب مايو جامع قمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

واتسآب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

ترشيحاتنا

مصر تصدر شيكولاتة للعراق بقيمة 3.5 مليون دولار.. ومنتجات ألبان بـ1.5 خلال 2021

احتجاجات جزائرية أمام مقر فيفا للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون.. صور

جثة في شنطة سفر.. كشف لغز مقتل سائق توك توك بـ 6أكتوبر

انخفاض الحرارة ونسمات باردة.. طقس الأردن غدا الخميس

اكتشاف نقطة مراقبة وبقايا معبد و85مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج.. صور

صرف 30 ألف جنيه إعانة فورية لأسرة المؤذن المتوفى ليلة العيد| فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كثيف على زيارة حدائق القناطر الخيرية بالقليوبية والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

فيديو

تحذير من تخزين العيش في الفريزر.. وتحميصه يزيد الأمر سوءا

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ