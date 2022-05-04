القبض علي3 انتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا علي350 ألف جنيه بمدينة نصر

ألقي رجال المباحث القبض علي ٣ شرطيين مزيفين عقب قيامهم بالنصب على شخص والإستيلاء منه على ٣٥٠ الف جنيه ، حيث تمت عملية الضبط باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد ورود بلاغ من مواطن قرر بتضرره من ٤ أشخاص "غير معلومين لديه" لقيامهم بإنتحال صفة رجال شرطة والنصب عليه وإستدراجه عن طريق سيدة "غير معلومة لديه" تعرف عليها عن طريق أحد أصدقائه مقيم بإحدى الدول العربية لشراء مبلغ من العملات الأجنبية بسعر أقل من المتداول ، وإستولوا منه على مبلغ 350 ألف جنيه حال تواجده بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام أحدث التقنيات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ٣ أشخاص أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالى

وبمواجهتهم إعترفو بإرتكابهم الواقعة وأضافوا بأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة النصب تم إتخاذ الإجراءات القانونية.