وكيل التموين بالغربية: تخصيص 22 موقعا من صوامع وشون وهناجر لتوريد القمح

أكد المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية أنه تم اليوم الأربعاء فتح جميع مواقع توريد واستقبال القمح من مزارعى وفلاحي قرى ومراكز محافظة الغربية المختلفة وذلك ب 22 موقع من صوامع وشون وهناجر تابعه لاشراف مديرية التموين بالمحافظة .

في ذات السياق شهدت شهدت الصوامع اليوم إقبالا كبيرا من الفلاحين موردي القمح علي جميع المواقع لتوريده .



كما أعلن وكيل التموين أن المساحه المزرعه في محافظة الغربية بلغت هذا العام نحو 137,83 الف فدان وأنه من المستهدف لهذا العام توريد 246 الف طن مضيفا انه يوجد تسهيلات كبيرة للمواردين وحوافز لمن يقوم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 اردب للفدان الواحد وحرمان من لم يقم بالتوريد من تلك الميزات .

كما يأتي ذلك بناء علي تعليمات وزير التموين بتحديد موسم توريد القمح 22 علي مستوي الجمهورية والذي بدأ من اول أبريل شهر أبريل الماضي ويستمر حتي نهاية شهر اغسطس القادم .

و أشار وكيل التموين إلي فتح بعض المواقع في أبريل الماضي نظرا لتوريد كمية قليلة لانخفاض درجات الحرارة وعدم اكتمال موسم الحصاد.



كما تقرر اليوم الأربعاء فتح جميع مواقع التوريد وسط إقبال كبير من الفلاحين والمزارع ين على توريد القمح.

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