سيرًا على الأقدام.. محافظ الغربية يتفقد شوارع العاصمة في جولة ليلية |صور

في ثاني أيام العيد

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة مسائية ثالثة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام خلال أيام عيد الفطر المبارك ، حيث تفقد المحافظ خلال جولته شوارع ( محب ، سعيد ، عمر بن عبد العزيز ، المتوكل ، الأمين ، حسان ، تسعة ، الحلو ، الأشرف، حسن حسيب والبحر ) حيث تم غلق ٢ كافيه لتقديمهم الشيشة، متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات وإزالة كافة الإشغالات بالشوارع السابق ذكرها ، موجهاً الشكر لرجال الوحدات المحلية وخاصة عمال النظافة على مجهودهم طوال اليوم.

يذكر أن جولة المحافظ تأتي كواحدة من عدة جولات تنفذ بكافة مراكز ومدن المحافظة ويترأسها قيادات المحافظة للتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة خلال أيام العيد.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ أشرف حسن رئيس حي أول طنطا .

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