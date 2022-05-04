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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ثاني أيام العيد

سيرًا على الأقدام.. محافظ الغربية يتفقد شوارع العاصمة في جولة ليلية |صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة مسائية ثالثة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام خلال أيام عيد الفطر المبارك ، حيث تفقد المحافظ خلال جولته شوارع  ( محب ، سعيد ، عمر بن عبد العزيز ، المتوكل ، الأمين ، حسان ، تسعة ، الحلو ، الأشرف، حسن حسيب والبحر ) حيث تم غلق ٢ كافيه لتقديمهم الشيشة، متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات وإزالة كافة الإشغالات بالشوارع السابق ذكرها ، موجهاً الشكر لرجال الوحدات المحلية وخاصة عمال النظافة على مجهودهم طوال اليوم.

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يذكر أن جولة المحافظ تأتي كواحدة من عدة جولات تنفذ بكافة مراكز ومدن المحافظة ويترأسها قيادات المحافظة للتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة خلال أيام العيد.  

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رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ أشرف حسن رئيس حي أول طنطا .

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الغربية محافظ الغربية طنطا المخلفات رفع الإشغالات الدكتور طارق رحمي شوارع العاصمة

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