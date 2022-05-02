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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حافظوا على بلدكم.. طارق رحمي يوجه رسالة لأهالي الغربية في عيد الفطر

الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأمة الإسلامية والشعب المصري وأهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلاً: "عيد سعيد على حضراتكم جميعاً".

 

وأضاف طار رحمي على فضائية "تن"، أن الاستعدادات لعيد الفطر تسير على قدم وساق منذ العشرة الأواخر من شهر رمضان، مشيراً إلى أن الشوادر مستمرة سواء كانت أهلاً رمضان أو المبادرة الرئاسية أو العيد فرحتنا وأي مبادرة توفر مستلزمات الأسرة المصرية، وذلك طبقاً لتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية.

 

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المساجد كانت مستعدة لاستقبال عيد الفطر، معقباً: "الحمد لله تمت الصلاة على أكمل وجه، وبمنتهى النظام.. بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي".

 

وقدم طارق رحمي الشكر لقيادة محافظة الغربية قائلاً: "بشكر كل القيادات التنفيذية الموجودة في المحافظة لأنهم تعبوا جداً علشان يخرجوا المحافظة بهذا الشكل الجميل في أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك".

 

ووجه محافظ الغربية رسالة لأهالي المحافظة قائلاً: "كل سنة وأنتو طيبين وحافظوا على بلدكم.. وحافظوا على نظافتها والرقعة الزراعية الموجودة فيها.. لأنه مصدر أكلنا واستخدامنا".

طارق رحمي محافظة الغربية عيد الفطر محافظ الغربية العشرة الأواخر شهر رمضان

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