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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوار مجلس مدينة كفر الزيات تتحول إلى إسطبل للخيول ومحافظ الغربية يتدخل..صور

مجلس مدينة كفرالزيات
مجلس مدينة كفرالزيات

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم استمرار حالة من الغضب والرفض من الأسر والعائلات بعدما تحولت أسوار مجلس المدينة إلي أسطبل وحظيرة للخيول والحمير التي يقوم الأطفال بركوبها والتنزه بها خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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كما يأتي ذلك المشهد المتكرر صداع يشوه جمال المدينة بعدما شرع  بعض أصحاب عربات الكارو في  ربط  الخيول بالحبال  في أسوار مجلس مدينة كفرالزيات مما حول المنطقة الملاصقة الي حظيرة للخيول ومخلفاتهم، وسط غياب المسئولين بمجلس المدينة عن المشهد.

 

وكان رواد التواصل الاجتماعي بالغربية قد تداولوا صورا لإعداد كبيرة من الخيول موثقة بالحبال بأسوار مبنى ديوان مجلس مدينة كفرالزيات مما أثار حالة من الغضب بين المواطنين نظرا لتراكم القمامة ومخلفات الخيول حول المبنى واستغلال ذلك لصالح مالكيها.

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وكشف شهود عيان من أهالي المدينة أن  تحول أسوار مجلس مدينة كفرالزيات إلى حظيرة للخيول والحمير دليل على تقاعس المسئولين بمجلس المدينة عن أداء عملهم في حماية السور الحديدي للمجلس.

 

كما ناشدوا الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بأهمية التحقيق  في الواقعة وإحالة المتقاعسين عن للتحقيق، لافتا أن مدينة كفرالزيات تعاني من الإهمال وغياب المسئولين في التواصل مع المواطنين.


من ناحية أخرى أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلي  اللواء أنور مدحت رئيس مدينة كفرالزيات بسرعة إزالة مرابط الخيول بالسور الحديدي حول مبنى ديوان مجلس مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية عقب قيام  أصحاب الخيول بتحويل سور مبنى ديوان مجلس مدينة كفرالزيات الحديدي  الي حظيرة للخيول وتوثيقها بالحبال.

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كما باشر هاني النمشه نائب رئيس مدينة كفرالزيات على رأس حملة مكبرة بمنع أصحاب الخيول من التواجد بجوار سور مجلس مدينة كفرالزيات الحديدي وعدم تركهم وتحويلهم للمنطقة المحيطة بالمبنى الي مايشبه المرابط وتجمعات للخيول الي جانب رفع المخلفات والقمامة الناتجة عن الخيول التي اصطحبها مالكوها بأعداد كبيرة بتأجيرها للمواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

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