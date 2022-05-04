عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 400 طن مخلفات خلال أيام العيد بنطاق حي شرق الإسكندرية

رفع القمامة من شوارع
رفع القمامة من شوارع حي شرق

رفعت إدارة النظافة بحي شرق الإسكندرية (٤٠٠) طن من المخلفات؛ ٣٠٠ طن قمامة و١٠٠طن ردم، ذلك بخلاف التنسيق مع شركة نهضة مصر لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي، وفي استجابة سريعة للشكاوى الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقد تم رفع تجمعات القمامة خلف ابراج القضاة بجوار شركة النحاس، والقمامة المُلقاة على حرم الترام بمحطة كليوباترا، وكمية من الردم في شارع محمد الشبل بسيوني متفرع من شارع المشير سيدي جابر.

 

يأتي هذا بالإضافة إلى رفع القمامة على الطريق الزراعي بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتجميل المدينة، ورفع المخلفات الناتجة عن إزالة أعمدة الكهرباء التالفة على طريق الكورنيش، وايضًا متابعة الرفع بمختلف أنحاء الحي.

 

يأتي هذا تنفيذاً لتعليمات محارب هيلع رئيس حي شرق، برفع درجة الاستعداد لقطاع النظافة بالحي خلال أيام عيد الفطر المبارك، وإزالة أسباب شكاوى المواطنين، ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول.

الاسكندرية حى شرق المخلفات شركة نهضة مصر النظافة القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكبر زيادة في 22 عاما.. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

استعدوا للأسوأ.. موجة غلاء طاحنة تضرب بريطانيا

الجرام بـ 1155 جنيها.. أسعار الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

مصرع معيدة بجامعة أسيوط سقطت من الطابق العاشر

ترشيحاتنا

قطر ترفع فائدة الإيداع إلى 1.50% والإقراض لـ 2.75 بالمائة

محرز يتقدم لمانشستر سيتي في شباك ريال مدريد ويقربهم من نهائي دوري الأبطال

ما هي الباقيات الصالحات ؟ وأفضل وقت للذكر بها

منظمة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا عالميًا

إصابة وزير الخارجية الأمريكي بـ فيروس كورونا

"يويفا" يعلن تخفيضات جديدة على أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك.. عرض فيلم "بنات عبد الرحمن"بافتتاح مهرجان مالمو بحضور صناعه

حرق قلبها عليه| أبّ يقتل رضيعهُ بالرصاص رغبة في العودة لطليقته ببريطانيا

بأعجوبة.. أم خارقة تنقذ طفلها من الغرق في حمام السباحة|فيديو

مخطوطات يهودية .. ضبطية كبرى بمطار القاهرة| صور

فيديو

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المطربة السعودية وعد تطرح أغنية البعد طال.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ