رفع 400 طن مخلفات خلال أيام العيد بنطاق حي شرق الإسكندرية

رفعت إدارة النظافة بحي شرق الإسكندرية (٤٠٠) طن من المخلفات؛ ٣٠٠ طن قمامة و١٠٠طن ردم، ذلك بخلاف التنسيق مع شركة نهضة مصر لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي، وفي استجابة سريعة للشكاوى الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم رفع تجمعات القمامة خلف ابراج القضاة بجوار شركة النحاس، والقمامة المُلقاة على حرم الترام بمحطة كليوباترا، وكمية من الردم في شارع محمد الشبل بسيوني متفرع من شارع المشير سيدي جابر.

يأتي هذا بالإضافة إلى رفع القمامة على الطريق الزراعي بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتجميل المدينة، ورفع المخلفات الناتجة عن إزالة أعمدة الكهرباء التالفة على طريق الكورنيش، وايضًا متابعة الرفع بمختلف أنحاء الحي.

يأتي هذا تنفيذاً لتعليمات محارب هيلع رئيس حي شرق، برفع درجة الاستعداد لقطاع النظافة بالحي خلال أيام عيد الفطر المبارك، وإزالة أسباب شكاوى المواطنين، ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول.