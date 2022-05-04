عاجل
أخبار التوك شو.. جمال سليمان: طريقة تجسيد ياسر جلال لشخصية الرئيس مذهلة.. وليلى عز العرب: لو مكنتش صبي عمرك ما تبقى معلم.. فيديو أخبار التعليم.. سطوع فائق| اقتران القمر مع النجم بولوكس.. ننشر جداول اختبارات نهاية العام بالجيزة.. وحرمان الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا من الامتحانات هشام إسماعيل: فيديوهات البلتاجي ساعدتني في تجسيد الشخصية ريزفاني تشوق لسيارة رياضية جديدة بمحرك 1000 حصان .. صور نشرة أخبار البرلمان.. ملخص توضيحي لأعمال مجلس النواب الأسبوع القادم.. و40 طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن إنارة الطرق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد القرار الأمريكي.. 5 بنوك خليجية تعلن رفع أسعار الفائدة

سعر الفائدة
سعر الفائدة

تسبب القرار الأمريكي برفع أسعار الفائدة لدى البنوك الأمريكية في ارتفاع سعر الفائدة لدي عدد من الدول الخليجية.

 

فقد أعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5%، من 1.25 إلى 1.75%.

 

كما رفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5%، من 0.75 إلى 1.25%.

 

وذكر أن هذه القرارات تتسق مع هدفه المتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

 

وقال بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء، إنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2.00%، اعتبارا من الخامس من مايو، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي زيادة أسعار الفائدة.

 

وقال محافظ البنك المركزي باسل أحمد الهارون إن القرار "يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرا أساسيا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت".

 

وفي سياق متصل، قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأربعاء، إنه رفع سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%.

 

وزاد المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 1.5% و3.0% على الترتيب، ورفع سعر فائدة الودائع لمدة أربعة أسابيع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.5%.

 

وقال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الأربعاء إنه قرر زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس.

 

وقرر المصرف المركزي لدولة الإمارات أيضا الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وقرر مصرف قطر المركزي رفع فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50% وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%.

تأتي قرارات بنوك الإمارات والكويت والبحرين المركزية بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية كخطوة أكثر عدوانية حتى الآن في معركته ضد ارتفاعات التضخم.

 

جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، أشار البنك المركزي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية.

 

وذكر الفيدرالي أن الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في الصين من المرجح أن تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد، إضافة إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا يتسبب في صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة

الفيدرالي الأمريكي : زيادات جديدة في أسعار الفائدة بـ اجتماعين قادمين

الذهب يقفز 10 جنيهات بعد رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة

الكويت البنك المركزي البحرين قطر بنك الكويت المركزي اسعار الفائدة البنك المركزي السعودي سعر الفائدة مصرف البحرين المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أكبر زيادة في 22 عاما.. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

مشكلات في الكلى .. رحمة أحمد تتعرض لـ وعكة صحية |فيديو

سامحت الجميع قبل وفاتها عدا شخصًا واحدًا .. آلاء تدفع حياتها ثمناً لخطأ طبي في بورسعيد بعد عذاب عام كامل ..صور

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

مصرع معيدة بجامعة أسيوط سقطت من الطابق العاشر

موضوعات متعلقة

البنك المركزي الإماراتي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة

متوقعًا نفس الإجراء 6 مرات هذا العام .. الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع معدل الفائدة نقطة مئوية بسبب التضخم المتزايد

ترشيحاتنا

متى يبدأ صيام الست من شوال ؟ .. و10 أمور تتحقق بصيامها

في هدوء واحترام متبادل .. انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

بعد رفع أسعار الفائدة.. الأسهم الأمريكية تغلق على مكاسب حادة

الاحتلال الإسرائيلي يمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

تحديث محتمل جديد لواتس آب.. نقل مكان الحالات إلى صفحة الدردشات

ريال مدريد يتأهل لنهائي دوري الأبطال بريمونتادا تاريخية أمام مانشستر سيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلدها الشباب وطلبة المدارس.. كيف تحولت تقليعة شعر محمد عبد الوهاب إلى موضة؟

صبا مبارك.. عرض فيلم "بنات عبد الرحمن"بافتتاح مهرجان مالمو بحضور صناعه

حرق قلبها عليه| أبّ يقتل رضيعهُ بالرصاص رغبة في العودة لطليقته ببريطانيا

بأعجوبة.. أم خارقة تنقذ طفلها من الغرق في حمام السباحة|فيديو

فيديو

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المطربة السعودية وعد تطرح أغنية البعد طال.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ