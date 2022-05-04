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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يقفز 10 جنيهات بعد رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة

صدى البلد

رفع البنك المركزي الأمريكي، منذ قليل، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر زيادة خلال 22 عاما،مما أثر على  أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي"، والتى زادت بمقدار 10 جنيهات فى مختلف الجرامات.

 

أسعار جرام الذهب اليوم
 

ووصل سعر جرام الذهب  من عيار 24 إلى 1.331 مقابل 1320 جنيها صباح اليوم، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1165 بينما كان 1155 جنيها صباح اليوم.

 

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى  999 جنيها، مقابل 990 جنيها صباح اليوم، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 780 جنيهاً مقابل 770 جنيها للجرام صباح اليوم.


أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  41,052 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 9,320 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,320,000 جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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