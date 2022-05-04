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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفيدرالي الأمريكي : زيادات جديدة في أسعار الفائدة بـ اجتماعين قادمين

جيروم باول
جيروم باول

قال رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع إقرار زيادات جديدة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقال باول، إن “هناك زيادات جديدة ممكن أن تحصل في الاجتماعين القادمين للبنك الأمريكي”.

وأوضح أن التضخم بلغ مستويات قياسية وعلى الجميع العمل للتكيف مع الأسعار، واستخدام أدوات جديدة لتقليل التضخم، مضيفًا: “نهدف إلى خفض التضخم إلى نسبة 2%”.

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وأكد أن هناك أهدافا خاصة بالأسعار والوظائف ويستطيع البنك الفيدرالي التكيف معها حسب التطورات المالية، لافتًا إلى وجود تحسن في سوق العمل وخلق للوظائف، وعلى الجميع التكيف بسرعة والانتباه لمخاطر التضخم.

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ عام 2000، وذلك بعد أن رفعها في مارس لنحو 25 نقطة.

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