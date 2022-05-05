ذكراها الثانية.. تفاصيل وفاة ماهي نور في عز شبابها بنهار رمضان

يحل اليوم الخميس 5 مايو، الذكرى الثانية لوفاة الفنانة الشابة ماهي نور، التي رحلت عن عالمنا بمثل هذا اليوم في منصف شهر رمضان المبارك.

وفاة ماهي نور، أحدثت صدمة وسط عدد من زملائها في الوسط الفني، ولم يعلن أحد أسباب الوفاة بعد، خاصة إنها رحلت عن عالمنا في عمر صغير.

آخر كلمات ماهي نور قبل وفاتها

وآخر ما كتبته الفنانة الراحلة ماهي نور، عبر حسابها الرسمي على "الفيسبوك: "دعوة حلوة من أصدقائي ومن قلبكم لأني أطمع في الاستجابة انا محتاجاها فعلا ..رمضان كريم عليكم".

آخر ظهور لـ ماهي نور

وقبل فترة قليلة من رحيلها، احتفلت ماهي نور بعيد ميلادها مؤخرًا، وكتبت :"بشكر كل أصحابي اللي هنوني بعيد ميلادي.... مش قادره طبعا أرد علي كل المعايدات... عشان كتيره وربنا يزرع فيها البركه والذياده كمان وكمان".

واختتمت حديثها:"دايما مع بعض وعشرتنا تدوم وتطول بالخير والحب...وعايزه أقولكم كمان رسايلكم لمست قلبي عشان أنتم كاتبنها من قلبكم ما يخرج من القلب يصل القلب..وكل أسم هناني عارفاه كويس وكله مردود بالحب ودايما يجمعنا الفرح اللهم امين ....بحبكم في الله".

أعمال ماهي نور

شاركت ماهي نور، في العديد من الاعمال الفنية المتنوعة، بجانب أبرز نجوم الفن.

كما شاركت في مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي تم وقف عرضه بسبب ظروف إنتاجية منذ عدة سنوات، بالرغم من تصوير مشاهد كثيرة منه والتسويق له.

وكانت ماهي نور قالت في تصريحات صحفية، إن المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي ويتعرض للعديد من السلبيات التي تشغل المجتمع المصري وحلها بمواقف طريفة.