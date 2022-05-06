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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البرلمان يناقش مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية..الأحد

مجلس النواب
مجلس النواب

يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، للانعقاد بعد غدا الأحد ٨ مايو.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة  عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من  لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية, الموقع في رومـــا بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.

كما ينظر المجلس طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من:
1. العضو شيماء محمود نبيه وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للشباب للقضاء على مشكلة البطالة.

2. العضو هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الوصول بالمكون الثقافي لجميع المحافظات والارتقاء بالذوق العام.

3. العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل المشكلات الإدارية بقطاعات وزارة الزراعة.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب طلبات مناقشة عامة الحكومة البطالة

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