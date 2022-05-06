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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحفل كامل العدد .. روائع كوكب الشرق تواصل تصدر المشهد الغنائى

صدى البلد

أعادت فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى امجاد حفلات ام كلثوم فى الخميس الاول من كل شهر واثبتت ان روائع كوكب الشرق الخالدة ما زالت تتصدر المشهد الغنائى فى مصر والوطن العربى باعتبارها مصدرا للالهام وملاذا للجمهور من صخب الحياة .

فعلى مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " الذى علق لافتة ( كامل العدد ) اقيمت سهرة من الطرب الخالص قادها باقتدار وتمكن المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وتضمنت باقة مختارة من اعمال سيدة الغناء العربى اداها ببراعة المبدعات غرام رأفت ، أشرقت ، شروق شريف ، حسناء ونجحن فى انتزاع الاعجاب من خلال جمال الاصوات واتقان المقامات كان منها يا مسهرني ، على بلد المحبوب، الفوازير ، غني لي شوي شوي ، مادام تحب بتنكر ليه ، عن العشاق ، جمال الدنيا، برضاك يا خالقي ، دارت الأيام ، حبيبي يسعد أوقاته وسيرة الحب ، وبمهارة وتميز عزف على القانون على الخبيري موسيقى الف ليلة وليلة ويا مسهرنى ونال استحسان الحضور .

اوبرا الاسكندرية سيد درويش كوكب الشرق الاسكندرية المايسترو للموسيقى والغناء

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