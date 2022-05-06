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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسني عبد ربه : الإسماعيلي لم يعد يحتمل نشر سلبيات

صدى البلد

وجه حسني عبدربه مدير الكرة في نادي الاسماعيلي رسالة لجماهير الفريق قبل مواجهة المصري في المباراة المرحلة من الجولة ال ١٤ يوم الأربعاء المقبل .

 وطالب حسني عبدربه في فيديو تم بثه عبر الموقع الرسمي للنادي الجماهير ومسؤولي الفريق بصروره نشر الإيجابيات والصور المضيئه عن الفريق .

وأضاف أن الفريق لم يعد يحتمل نشر أي سلبيات عن الفريق تتسبب في تشتيت ذهن الاعبين عن الهدف الأساسي وهو الخروج من سلسله الهزائم والنتائج السيئة خلال الفترة الماضية .


وتابع أن الاسماعيلي حاليا بحاجه التكاتف من الجميع العلاء مصلحة الفريق والعبور المرحله الصعبه وإسعاد الجماهير 

وقال إن الجماهير عليها الاستمرار في مؤازرة الفريق لبث روح الحماس والإصرار في الملعب وتحقيق الأثر الإيجابي لاستعادة الانتصارات وتحسين وضع الفريق في جدول الدوري وتقديم نتائج جيده في كأس مصر .
 

واختتم تصريحاته قائلا "دور الجماهير مهم مع دور الجهاز الفني الجديد تحت قيادة حمزة الجمل" حتى يعود الفريق "للطريق الصحيح"

 

الاسماعيلي حسنى عبدربه جدول الدوري نادي الإسماعيلي المصري مدير الكرة

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