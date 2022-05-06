استمرار توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الأفريقي بأسوان

لليوم الرابع .. تواصل حدائق الرى بالقناطر الخيرية إستقبال الزوار للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة ، كما تتوافد أعداد كبيرة من الزوار على المركز الثقافى الإفريقى ، للإستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية عن دول حوض النيل.

كما إستقبل السد العالى والنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى أعدادا كبيرة من المصريين والأجانب خلال الأسبوع الحالى.

ويعد المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية من المقاصد السياحية البارزة بمدينة اسوان ، حيث يضم المركز العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ، ويستعرض النصب التذكارى تاريخ إنشاء السد العالى.

كما تعد حدائق الرى بالقناطر الخيرية من مقاصد النزهة المتميزة والتى شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية.