مقاعد مرتفعة تلفت الانتباه إلى تغير المناخ في الدنمارك.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، انه تم تركيب مقاعد مرتفعة في مواقع شهيرة في كوبنهاجن ومدن دنماركية أخرى لزيادة الوعي بارتفاع منسوب مياه المحيطات الناتج عن تغير المناخ.

وتم تصميم المقاعد بارتفاع يفوق طول المقاعد العادية بـ85 سم ليعكس الارتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر بحلول عام 2100.

الفيضانات و أزمة المناخ

وأوضح كاسبر أدسبول، مدير العلامة التجارية في القناة التلفزيونية "تي في2" التي نفذت المشروع "نحاول توضيح ظاهرة الفيضانات المتوقعة من خلال مقاعد مرتفعة لحث الناس على تسليط الضوء على أزمة المناخ".