أجنبيان يقيمان حفل زفافهما في موقف للسيارات بشنغهاي.. شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لـ أجنبيان يقيمان حفل زفافهما في موقف للسيارات خلال إجراءات العزل في شنغهاي .



وأفاد الفيديو، أنه مع موسيقى زفاف مسجلة مسبقاً ومدعوين تم توزيعهم باعتماد مسافات تباعد ملائمة في ما بينهم وفستان أبيض مرفق بكمامة زرقاء، احتفل عروسان أجنبيان يعيشان الحجر المنزلي في شنغهاي منذ شهر، بزفاف "سريالي بعض الشيء" في ظل تدابير مكافحة كوفيد-19.



فقد فرضت أكبر مدينة صينية حجراً على سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة مطلع ابريل في مسعى لتطويق التفشي المتجدد للوباء في البلاد التي شهدت البؤرة الأولى لكوفيد-19 مطلع 2020.



ولكنّ العروسين المتحدرين من أستراليا وبلجيكا رفضا إرجاء زفافهما، وعقد جانيل نويتس وماثيو ميتشنر أخيراً قرانهما في مراسم أديرت عن بُعد من الولايات المتحدة بواسطة الفيديو.



ونظّم العروسان لاحقاً حفلة الزفاف في موقف سيارات مكان سكنهما. وقد كانا محظوظين إذ علما قبل ساعات من موعد الزفاف أنهما مخولان الخروج من الشقة شرط البقاء في داخل المجمع السكني.



ونثر بعض الجيران الأرزّ على العروسين، فيما تولى موظف يرتدي بزة خاصة تلف جسمه بالكامل تعقيم ممرات موقف السيارات المكشوف.



