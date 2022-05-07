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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لديه اتهامات أخرى.. مصير كريم الهواري بعد تنازل أسر ضحايا الشيخ زايد

صدى البلد

أوضحت مصادر قانونية مصير كريم الهواري المتهم بدهس 4 طلاب بمدينة الشيخ زايد حيث قالت أن تنازل أسر الضحايا عن الحق المدني يعني انقضاء الدعوى بالتصالح في جنحة القتل الخطأ فقط. 

وأضافت المصادر أن الحق الجنائي للمحكمة وحدها شأن الفصل فيه ويواجه كريم الهواري اتهامات أخرى تتضمن حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى والقيادة تحت تأثير مواد مسكرة، فضلًا عن القيادة بسرعات عالية والرعونة والإهمال في القيادة وسيتم المحاكمة فيما يخص جناية تعاطي المخدرات والمسكرات، والتي تتراوح عقوبتها من سنة لـ 3 سنوات حبس.

 

وواصل دفاع كريم الهواري المتهم بدهس 4 طلاب بالشيخ زايد مرافعته اليوم السبت أمام محكمة جنايات الجيزة حيث حاول نفي تهمة تعاطي المواد المخدرة عن موكله وقال محمد حمودة المحامي أن العينة التى تم أخذها من موكله ليست عينته.

 وقال إنه إذا كان هناك مواد مخدرة بجسم موكله ونسبة الكحول الواردة بالعينة فهى من جراء العمليات الجراحية التي أجريت له.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

 

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

 

 

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