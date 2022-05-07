دماؤهم أغلى ما يملكه الوطن.. نقابة الإعلاميين تنعى شهداء القوات المسلحة

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة نقيب الإعلاميين بخالص الحزن والأسى شهداء الوطن أثر محاولة بعض الإرهابيين اليوم الهجوم على محطات المياه غرب سيناء وتصدى لها أبناء قواتنا المسلحة.

قال نقيب الإعلاميين: كلنا فداء للوطن وإن النقابة تقف داعمة بكل قوة للقوات المسلحة في التصدي لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن.

وأكد نقيب الإعلاميين أن دماء الشهداء أغلى ما يملكه الوطن مقدما العزاء لأسر الشهداء

الذين ضحوا بفلذات أكبادهم.

وأشاد نقيب الإعلاميين بالجهود التي تبذلها قواتنا المسلحة في القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.

