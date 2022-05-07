رئيس جامعة طنطا ناعيا شهداء سيناء: الإرهاب لن يزيد جنودنا إلا عزيمة

نعى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ، ببالغ الحزن والأسى شهداء الواجب الوطنى من رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم أثناء أداء واجبهم الوطني في صد الهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه بمنطقة غرب سيناء.

وأدان رئيس الجامعة فى بيان له اليوم، باسم أسرة الجامعة أساتذة وعاملين وطلاب هذا الحادث الإرهابى البغيض، مؤكدًا أن دماء شهدائنا الطاهرة لن تذهب سدى، ولن ينجح الإرهاب الأسود فى العبث بمقدرات الوطن، وأن جنود مصر الشرفاء مع رجال الشرطة سوف يظلوا صامدين لا تثنيهم أى عمليات إرهابية ولن تزيدهم تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة إلا عزيمة وإصرارًا على التصدي للإرهاب ودحره تماما من أجل الحفاظ على مصرنا الغالية.

وتقدم رئيس جامعة طنطا بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب الوطنى الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا دماءهم الذكية فداء للوطن ولمصرنا الحبيبة، داعيًا الله سبحانه أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين منهم بعاجل الشفاء.