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رئيس التحرير
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تعليم

دار علوم القاهرة تنعي شهداء الوطن وتدين الإرهاب الأسود بغرب سيناء

الدكتور عبد الراضي
الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن

نعى  الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية، والذين استشهدوا خلال التصدي لعملية إرهابية خسيسة استهدفت نقطة رفع مياه غرب سيناء.

كما تقدم الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن بخالص التعازي إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وإلى قيادة قواتِنا المسلحة ، وإلى الشعب المصري ، وأُسَر الأبطال من شهدائنا البواسل الذين افتدوا بأطهر الدماء وأزكى الأرواح الأمانة التي استودعهم إياها شعبُنا العظيم بحماية الأرض والعِرض والمُقَدِّرات.

وأكد عميد الكلية، أن المجلس باصطفافه بكامل هيئته ولِجانه خلف قيادته السياسية للعمل بكل عَزْمٍ وحَزْمٍ على استعادة الوعي الوطني المنشود ، وتجفيف منابع التطرف والإرهاب النامي في ظل شجرة زقّوم الوعي الزائف بعدائه الصارخ لكل ما هو وسطي رشيد وإنساني حَميد وحضاري مَجيد.

وكان قد أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة؛ أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة.
وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أن المحاولة الإرهابية أسفرت عن إستشهاد ضابط و 10 جنود ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.
وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

القوات المسلحة القوات المسلحة المصرية جامعة القاهرة المتحدث العسكري حماية الإرهاب

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